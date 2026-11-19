玉晶光（3406）昨（19）日召開法說會，董事長陳天慶表示，全力衝刺CPO布局，與3M合作生產的EBO（擴束光學技術）正驗證中；NPO／CPO所需零組件如稜鏡、V溝、Micro Lens等，都會在明年下半年放量。

陳天慶強調，與3M合作生產EBO，是玉晶光從傳統消費性電子光學，延伸至高速運算與AI基礎設施光學的重要里程碑。法人看好，隨光通訊新事業帶動及手機鏡頭升級，有望推升玉晶光明年營收成長20%。

玉晶光法說會重點

玉晶光總經理郭英理強調，AI資料中心都是光對光連接，無論是資料中心對資料中心，或是資料中心對建築，每個資料中心都有300萬到500萬條光纖，估計AI資料中心機櫃內有上百萬顆EBO，目前以新建資料中心為主，客戶需求量很大，但因可靠度驗證需求，期望本季可以小量生產，明年第1季爬坡，逐季放量。

除了EBO，郭英理證實，藉由3M材料技術及專利，雙方亦共同開發其他新品。

NPO／CPO布局方面，郭英理指出，玉晶光挾精密模具、自動化及精準對位等技術能力，目前聚焦V溝、稜鏡、MT插芯、微透鏡陣列（Micro Lens Array）、FA到FAU，預計2027年下半年開始出貨，NPO為先，CPO隨後跟上。

針對未來手機鏡頭升級趨勢，陳天慶表示，光學規格「質變」從未停止，消費者對長焦拍攝、夜景及AI影像輔助的需求，持續推動光學鏡頭向更高難度演進，明年潛望式鏡頭仍持續升級，玉晶光在潛望式鏡頭、微型化及高階鏡片，仍居主要客戶旗艦機種關鍵供應地位。

陳天慶指出，客戶對於潛望式鏡頭需求與今年相當，至於可變光圈鏡頭已出貨陸系客戶，美系客戶仍驗證中，隨著高階鏡頭從旗艦機種向下滲透至其他機種，市場總需求量仍擴大中，玉晶光有信心維持穩健的毛利率表現。