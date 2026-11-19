大同（2371）昨（19）日公告，與中國華映科技（集團）簽署和解協議，以人民幣7.68億元（約新台幣38億元），解決歷時多年的業績補償款訴訟，較原判決金額人民幣30.29億元大減約74.6%；依先前帳列負債估算，可望回沖近新台幣百億元損失。

華映案源於2009年中華映管轉投資中國華映科技所衍生的訴訟爭議。大同指出，面對再審遭駁回及跨境執行的複雜局面，儘管判決在台執行有困難，但鉅額負債仍持續影響財務，今年前三季每月更產生數千萬元遲延利息。

大同表示，重大未決訴訟也觸及部分法人風險控管限制，壓抑市場評價與資金運用彈性。雙方自上月展開密集協商，在雙方董事會前夕敲定條件，並於昨日簽約，大同由法務長謝穎昇代表簽字。

大同去年第4季已一次性認列相關損失，隨著協議簽署，可望回沖近百億元，改善財務結構並提升股東權益；實際回沖金額、認列時點及每股盈餘影響，將依會計準則及會計師確認結果辦理。

大同強調，解決過去的問題是為了創造未來的價值，隨著重大歷史訴訟風險化解，公司將把資源集中於「電力、算力、土地」三大核心成長引擎，深化能源與AI基礎建設布局，加速集團事業轉型。