鴻海集團旗下廣宇（2328）AI、光通訊動能火力全開，董事長李光曜昨（19）日於法說會預告，公司業績將迎來爆發，本季就可看到強勁成長，尤其光通訊新品接單更是旺，「有多少產能客戶就拉走多少」，明年業績表現還會更好。

法人關注近期AI市場因輝達創辦人黃仁勳去職，以及美國擴大AI晶片管制而陷入低潮。對廣宇是否造成衝擊，李光曜回應，廣宇AI伺服器客戶訂單只增不減，沒有感受到影響。

廣宇法說會重點

鴻海集團近期光通訊接單動能強勁，廣宇光通訊業務也很旺。李光曜說，旗下光通訊新產品MMC（微型多光纖連接器）將於明年首季開始貢獻營收。

他提到，今年開始光通訊產業非常熱，目前客戶只問廣宇還可以擴充多少產能，沒有限制廣宇的發展，尤其國外一線光通訊大廠客戶，只要你有兩倍、三倍產能，客戶就給訂單。由於客戶訂單來得又及又快，現在如何取得設備擴產，成為廣宇當務之急。

他透露，廣宇成功進入AI伺服器市場後，憑藉組裝經驗切入MMC製造以承接高密度光纖需求。下一步並將規劃往擴束光學EBO（Expanded Beam Optics）應用發展，以進一步掌握高速互連應用需求並提升供應鏈位階。

至於AFM（無軛軸向磁通電機）產品，將由重電應用發電廠空冷島起手，進而將具備高毛利屬性的AFM產品線，迅速由成本中心轉變為利潤貢獻者，進而提升整體的獲利率。預估明年第1季試產，明年下半年開始貢獻業績。

李光曜對廣宇後市樂觀，看好後續營收爆發主要是來自AI伺服器，毛利率與獲利提升則主要來自明年第1季出貨的光通訊MMC產品。廣宇內部規劃，明年AI與光通訊將占營收比重30%到50%。

資本支出方面，廣宇這兩、三年資本支出約8億元到9億元，主要為了伺服器廠產能建置。