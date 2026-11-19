航太產業需求強勁，華新麗華積極搶攻高端不銹鋼商機。華新麗華執行長暨總經理王錫欽19日表示，目前航太相關產品需求供不應求，預期未來三至五年市場需求仍相當樂觀。而華新旗下英國子公司SMP已啟動擴產計畫，新產能最快2028年開出，預期開出後產能倍增，隨航太長約訂單持續挹注，航太業務可望成為華新不銹鋼事業未來重要的獲利成長引擎。

華新麗華19日舉辦60周年企業願景暨趨勢分享會，王錫欽會後受訪時指出，全球航太產業近年需求強勁，華新旗下英國SMP目前面臨產能不足的情況，因此正積極推動擴建計畫，以因應客戶持續增加的需求。

王錫欽表示，英國SMP擴產計畫預計2028年開始貢獻新產能，整體產能目標較目前增加一倍。不過，新產能開出後仍需要一段學習及產能爬坡期，不會立即達到滿載，因此實際營收及獲利貢獻將逐步顯現。

在訂單方面，王錫欽指出，航太業務接單情況相當不錯，公司透過國際航空展等管道，持續與客戶簽訂長期供貨協議（LTA），反映航太市場對高端金屬材料的需求強勁。

華新麗華先前已揭露英國SMP取得2.4億美元航太長約，隨著產能持續擴充，未來有望進一步承接高附加價值訂單，提升不銹鋼事業獲利結構。

王錫欽強調，華新麗華未來不銹鋼事業發展的重要方向，就是持續朝高端化及差異化產品邁進。他指出，目前全球不銹鋼市場仍存在供過於求問題，尤其一般基礎材料競爭激烈，若持續停留在傳統產品領域，將難以擺脫價格競爭壓力。

因此，華新麗華將透過技術研發及製程升級，打造「專、精、強」的核心能力，創造差異化競爭優勢，並積極尋找新的產業成長機會。

王錫欽指出，公司已鎖定九大產業應用領域，涵蓋既有成熟產業、快速成長的趨勢產業，以及正在發展的新興產業。其中，汽車、醫療等屬於既有市場，未來將持續擴大產品應用及市占率；AI伺服器及電力基礎建設則是目前快速成長的重要商機。

他表示，AI算力需求快速成長，主要帶動兩大基礎建設需求，一是算力基礎建設，另一個則是電力基礎建設。前者帶動AI伺服器液冷散熱系統需求，後者則推升電線電纜等電力設備市場成長，華新麗華兩大業務均可望受惠。

其中，華新在AI伺服器液冷散熱領域，已透過管材、冷精棒等高端不銹鋼產品切入相關供應鏈。王錫欽透露，相關產品目前已開始貢獻營收及獲利，且帶來不錯的業績表現，成為公司掌握AI商機的重要布局。

針對航太及AI相關業務成長，王錫欽表示，目前航太產品主要受到產能不足限制，即使市場需求強勁，短期營運成長仍須考量現有產能，新產能最快2028年才會開出，目前暫時難以市場需求推估營收成長幅度。

除航太及AI之外，華新麗華也看好核能及人形機器人等新興產業發展。王錫欽指出，小型模組化反應爐（SMR）等下一世代核能技術，可能要到2030年前後才逐漸出現較具體的市場機會，但企業不能等到商機成熟後才開始布局，必須提前投入研發及相關材料技術。

至於人形機器人產業，王錫欽表示，華新麗華將持續關注產業發展及未來金屬材料應用需求，配合市場技術演進進行研發與布局，尋找下一波高端材料成長機會。

王錫欽強調，華新麗華未來將持續從傳統不銹鋼材料供應商，朝高端材料及精密製造應用領域轉型，透過航太、AI、能源及新興產業布局，逐步提升產品附加價值，突破傳統不銹鋼市場供過於求的競爭困境。