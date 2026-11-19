近期台股震盪加劇，市場蔓延恐慌情緒，甚至對明年景氣展望出現疑慮，不過華新麗華（1605）董事長焦佑倫19日信心喊話，他表示，AI熱潮持續帶動台灣各產業成長，2027年整體經濟仍相當樂觀，「明年的生意，各方面應該都還是很不錯的」。

華新麗華今日舉辦60周年企業願景暨趨勢分享會，焦佑倫會後受訪時指出，現在台灣的經濟與股票市場表現相當強勁，AI帶動許多企業持續成長，但也因為景氣太好，反而讓市場產生「居高思危」的心態，大家每天都在擔心，生意究竟什麼時候會開始走下坡。

焦佑倫形容，企業經營就像樂觀與悲觀的小朋友，樂觀的人會積極尋找機會，悲觀的人則會擔心可能出現的風險，經營企業最重要的，就是在樂觀與謹慎之間取得平衡。

展望2027年，焦佑倫認為，AI及相關產業發展仍然蓬勃，企業成長動能持續，整體景氣應該還是相當不錯，華新麗華也將掌握新一波產業升級及能源轉型商機。

其中，AI液冷散熱成為華新麗華積極布局的新領域。焦佑倫表示，公司正規劃前往越南設廠，主要是跟隨AI液冷供應鏈客戶的腳步，因應新一代AI伺服器液冷系統導入所帶動的材料需求，希望一年內完成建廠及設備導入。

焦佑倫指出，華新麗華海外投資主要以客戶需求為考量，目前許多相關企業已將生產製造基地設在越南，因此公司也將配合客戶布局，提供管材、冷精加工材料等產品，未來越南廠除了服務當地AI相關客戶，也可進一步拓展東南亞市場。

至於是否考慮赴美國設廠，焦佑倫表示，仍須視客戶布局及需求而定，目前相關客戶主要生產基地仍在越南，因此現階段將優先推動越南投資計畫。

電線電纜事業方面，焦佑倫指出，全球電力基礎建設持續擴張，各國加大電網及供電設施投資，相關需求基本面仍然相當良好，預期未來電線電纜市場將維持穩健發展。

不銹鋼市場方面，焦佑倫表示，全球不銹鋼需求每年仍有約3%的成長，顯示市場持續擴大，但中國大陸各產業普遍面臨產能過剩問題，從基礎材料到各類製造業，競爭都相當激烈，華新麗華也無法置身事外。

他坦言，如果公司持續停留在基礎材料供應及傳統應用領域，未來經營勢必相當辛苦，因此必須加速轉型，朝精密製造、高端材料及能源應用發展，提高產品附加價值，避免陷入低價競爭。

焦佑倫指出，華新麗華過去以提供基礎工業原料及產品為主，未來將逐步轉向高端製造及精密製造所需材料，鎖定能源、航太、精密製造等九大產業領域，未來兩三年將是材料應用轉型的重要階段。

他強調，產業競爭已不再只是單一企業之間的競爭，而是整個供應鏈生態系的競爭。過去中鋼（2002）帶動台灣螺絲、螺帽及手工具產業發展，台積電（2330）則帶動半導體及電子產業崛起，華新麗華也希望透過材料技術升級，結合上下游合作夥伴，建立新的產業生態系。

能源布局方面，焦佑倫認為，台灣應積極發展多元能源，強化能源韌性，尤其核能及地熱等發展方向值得重視。隨著全球各國持續投入下一世代核能技術研發，預期未來三年、五年甚至10年，相關技術的成熟度、安全性及穩定性將更加明朗，2035年後核電有機會成為全球主流發電方式之一。

此外，對於離岸風電國產化爭議，焦佑倫也表態支持建立台灣本土供應鏈。他指出，離岸風電未來10年若持續擴大建置，將涉及數兆元投資，台灣不應錯失培養本土產業的機會。

焦佑倫強調，台灣有大量中小企業，傳統產業也需要新的成長動能，不能只仰賴AI出口及股票市場繁榮，政府推動產業國產化，目的就是建立長期競爭力，企業也應積極參與，才能讓能源轉型的龐大投資真正帶動台灣整體產業發展。