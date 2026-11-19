遠傳（4904）近年積極導入AI的實戰經驗，展現遠傳在AI時代推動組織創新與產業轉型的行動力；面對AI快速發展，遠傳將進一步攜手新創夥伴，協助企業從導入AI Agent邁向Agent Ready，加速AI應用落地、產業轉型並拓展全球市場。

「2026 Meet Taipei 創新創業嘉年華」19日於台北花博園區登場，遠傳電信總經理井琪受邀出席大會開幕，遠傳並於參展首日舉辦「遠傳新創加速器第四期Demo Day」，以「共創Agent Ready企業 掌握AI轉型大商機」為主軸，邀集七家新創夥伴展示橫跨智慧醫療、智慧城市與數位轉型領域的共創成果。數位發展部部長林宜敬、經濟部政務次長何晉滄今日親臨指導，共同見證遠傳與新創攜手以AI推動產業升級，期許培育出新世代的護國神山。

井琪受邀出席「2026 Meet Taipei 創新創業嘉年華」大會開幕，並參與VIP Tour、與新創團隊交流；遠傳資訊長胡德民受邀擔任大會趨勢論壇講者，以「如何讓AI賦能現代企業組織」為題，分享遠傳導入AI的實戰經驗，展現遠傳在AI時代推動組織創新與產業轉型的行動力，呼應Agent Ready的企業AI轉型趨勢。

「遠傳新創加速器」自2022年成立以來，已育成48家新創團隊，協助取得投增資金額逾7.8億元。面對AI快速發展，遠傳將進一步攜手新創夥伴，協助企業從導入AI Agent邁向Agent Ready，加速AI應用落地、產業轉型並拓展全球市場。

胡德民指出，AI Agent技術快速演進，企業除了掌握關鍵AI技術外，更重要的是建構讓Agent能夠安全、有效且規模化運作的環境，才能真正邁向Agent Ready。遠傳將結合自身企業轉型經驗與新創夥伴的創新能量，包含從AI治理、Physical AI到Agent管理，協助企業加速AI落地，並創造實質商業價值。

此次遠傳攜手新創團隊聚焦四大方向共創商機，發展產品、行銷、人資、研發、財務、法務等企業共通需求的AI應用；深化智慧醫療、智慧建築等產業解決方案；布局企業Agent管理平台所需的大數據、AI治理等基礎建設；拓展結合機器人與硬體的Physical AI，導入醫療、智慧建築等場景，推動AI從數位應用走向實體場域。

林宜敬表示，數位科技加速改變各行各業的發展樣貌，企業與新創之間的合作，是推動創新應用擴散與產業升級的重要關鍵。遠傳新創加速器串聯電信技術、企業場域與新創能量，有助帶動AI、資安、智慧應用與數位服務在台灣落地發展。

何晉滄表示，新創是帶動產業創新與經濟成長的重要力量。透過大型企業與新創團隊的合作，不僅能協助新創取得市場驗證與商業機會，也能加速企業導入創新技術，提升整體產業競爭力。期待遠傳持續發揮產業影響力，攜手更多新創共同開拓國內外市場。

「遠傳新創加速器第四期Demo Day」由德煌生醫、寵訊生醫、展綠科技、台灣微網、以力、深智科技、愛酷智能科技等七家公司，展示「智慧醫療」、「智慧城市」與「數位轉型」三大領域的創新應用成果。遠傳並特別安排「校友Pitch」，邀請桓竑智聯、永訊智庫分享結業後的成長歷程與具體成果，串聯新創校友能量，擴大共創生態系效益。

遠傳指出，新創加速器自2022年成立以來，以「共創（Co-create）、共銷（Co-sell）、共投（Co-invest）」策略，結合企業創投（CVC）資源，累計扶持48家新創團隊，協助取得投增資金額逾7.8億元，並促成30件企業數位轉型共創案、7項ESG與淨零轉型專案落地。

遠傳更策略投資桓竑智聯、永訊智庫，以及第四期新成員德煌生醫，累計投資金額達新台幣3.6億元，發揮母雞帶小雞效應。遠傳經營團隊主管長期擔任新創導師，並串聯跨部門資源，迄今已進行逾500場新創門診與深度輔導，協助創業家從技術驗證、商業模式、資金到市場拓展，突破成長挑戰。「遠傳新創加速器第五期」即日起展開招募，報名至2027年1月30日止，歡迎聚焦企業AI應用、產業解決方案、Agent基礎建設與Physical AI等領域的新創團隊踴躍報名。