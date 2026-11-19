利用AI聽打會議記錄或者是搞定課堂筆記已經是現在最普遍的應用之一，台灣大哥大（3045）自去年4月推出自主研發「AI聽寫大哥」App個人版服務，會員數較去年成長2倍，語音轉錄時數已逾6萬小時。

為滿足不同用戶的使用需求，台灣大宣布，即日起推出付費方案，用戶可透過全台myfone門市、客服188、台灣大哥大官網、官方App，或「大哥付隨帳收」網站申辦，限時優惠價每月199元（原價250元），即享有16小時語音轉文字額度；若額度用畢，亦可透過App以每次79元儲值60分鐘轉錄時數，滿足彈性使用需求。

台灣大指出，以電信級數據與研發實力推出「AI聽寫大哥」，打造兼具高精準度與高安全性的語音紀錄服務，提供即時錄音、音訊與影片檔案上傳功能，具備高達97%的語音辨識率，可精準區分多位講者發言，1小時音檔最快6分鐘即可完成逐字稿及重點摘要，讓用戶透過手機一站式完成錄音、轉錄及摘要，輕鬆提升工作與生活效率。

透過「AI聽寫大哥」，用戶開會時可專注參與討論，會後再透過「會議記錄」摘要掌握決議與後續待辦。參加講座或專題分享會，可整理講者觀點與重要引言，方便活動後回顧。

此外，上課或進修時，可用「學霸筆記」範本歸納授課重點，作為課後複習資料。媒體採訪、人物或客戶訪談則可透過講者區分，快速查找不同受訪者的原話，減少反覆回聽的時間。進行企劃討論或腦力激盪時，也可隨手錄下靈感，再用AI摘要整理成可執行的構想與下一步。

據台灣大觀察，App以下午為最熱門使用時段，約占五成；摘要範本則以「會議記錄」、「學霸筆記」及「社群貼文」最受用戶歡迎；此外，超過六成會員每月用滿分鐘數額度，其中約四成會員更在兩周內即使用完畢。反映AI聽寫服務已逐漸融入用戶日常工作與生活。此次推出訂閱付費服務，讓高頻用戶可依需求彈性增加轉錄額度，使用更有餘裕。