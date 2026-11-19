大同（2371）19日公告，與中國華映科技（集團）正式簽署和解協議，以人民幣7.68億元解決歷時多年的業績補償款訴訟爭議，相較原判決金額人民幣30.29億元，和解金額大減約74.6%；依先前帳列負債與和解金額估算，可望回沖近新台幣百億元損失。

華映案源於2009年中華映管轉投資中國華映科技衍生的業績補償款訴訟。大同指出，面對再審遭駁回及跨境執行的複雜局面，儘管相關判決在台灣執行存在困難，但鉅額負債仍持續影響財務表現，今年前三季每月持續產生數千萬元遲延利息，加重財務負擔，且重大未決訴訟也可能觸及部分法人機構風險控管限制，壓抑市場評價與資金運用彈性。

為化解歷史爭議，雙方自10月展開密集協商，兩岸團隊針對付款條件及協議條款多次折衝，在雙方董事會召開前夕敲定條件，並於今日正式簽署協議。

大同去年第4季已依審慎會計原則一次性認列相關損失，隨著正式簽約，可望回沖近百億元損失，有助改善財務結構、提升股東權益，實際回沖金額、認列時點及每股盈餘影響，仍依會計準則及會計師確認結果辦理。

大同強調，解決過去的問題是為了創造未來的價值，隨著重大歷史訴訟風險逐步化解，後續將把經營資源集中於「電力、算力、土地」三大核心成長引擎，深化能源與AI基礎建設布局，加速集團資源整合與事業轉型。