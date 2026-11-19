影像處理晶片廠凌陽創新（5236）受惠中高階筆電鏡頭規格升級，晶片平均單價走揚，法人估，今年營收有望改寫歷史新高。

凌陽創新並將產品線延伸至紅外線熱成像，規劃明年第1季投片兩款新晶片，下半年進一步部署ASIC晶片量產，優先切入智慧安防及無人機市場。

凌陽創新19日參加券商舉辦的論壇，公司表示，今年筆電品牌廠因應記憶體等零組件漲價，將資源集中在中高階機種，鏡頭占整機成本比重低，品牌廠只需多花少許成本，就能提升畫質，帶動凌陽創新高階影像晶片出貨比重上升。

凌陽創新提到，即便今年該公司筆電晶片出貨量估與去年持平，但隨著平均售價提高，加上產品組合改善，第3季毛利率達59%，較去年同期增加2個百分點。

看好筆電內建鏡頭介面升級商機，凌陽創新首代eUSB2v1影像處理晶片已量產，本季開始出貨，預計明年放量，下一代eUSB2v2晶片則瞄準高階AI筆電對更高影像傳輸頻寬的需求，規劃明年第1季投片、下半年推出。

凌陽創新非筆電產品第3季營收占比升至22%，年增3個百分點，公司指出，商用視訊鏡頭須能鎖定發言者、自動放大畫面，安防客戶也從偵測人員進出，進一步要求統計人數、辨識異常入侵。客戶增添AI功能，須搭配更高規格的影像處理晶片，有利平均單價續揚。

在熱成像布局上，凌陽創新已完成原型驗證，採用可程式化晶片（FPGA）的方案已小量供應安防客戶，明年投片的新品包括感測器讀出晶片（ROIC）及熱成像影像訊號處理器（ISP），可將物體溫度分布與可見光影像融合，透過裝置端AI辨識目標，即使在夜間或煙霧中，仍能協助搜救無人機辨識人員位置。