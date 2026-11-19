隨著企業 AI 應用擴大，需求已從工具採購延伸至資料、基礎架構、資安與維運整合。零壹（3029）集團透過旗下 AI 賦能事業湛維智能，深化 AI 應用與服務布局，今日於「AI 商機合作峰會」宣布推出 JADE平台，並與 SI 夥伴交流合作，從企業迫切的虛擬化平台轉換需求切入，開拓 AI 服務商機。

零壹觀察，企業導入 AI 的關鍵在於結合既有 IT、資料與資安條件，形成可驗證、可交付且能持續維運的成果。零壹集團正由技術代理商，轉型為串聯國際技術、專業服務與夥伴的整合平台。除代理國際品牌，集團亦投資湛維智能自主研發 AI Infra 軟體，將代理產品與自研技術整合，回應企業日益擴大的 AI 應用需求，逐步提高技術自主與專業服務營收比重。湛維的商業模式是與 SI 深入客戶場域，協助SI夥伴建立可持續的共同交付模式。

JADE 軟體系統是由湛維智能台灣團隊自主研發的 AI Infra智能管理平台，整合 K3s、Kubernetes 與 KubeVirt 架構，結合容器與虛擬機運行環境，透過專屬 AI Agent 協助或全自動執行遷移前評估、vCenter/ESXi 環境盤點、網路與儲存分析、相容性檢查、環境建置、進行AI化的無縫搬移。

今日產品發表從台灣企業場景出發，並以國際市場為發展目標。產品協助企業評估、遷移、建置及維運虛擬化平台，結合 NetApp 儲存技術，降低轉換風險、加速導入。JADE 全數透過 SI 夥伴銷售與交付，客戶關係、合約與帳務由夥伴經營。簽約前，湛維以客戶實際 VM 進行實驗室遷移驗證，並提供 30 天客戶端驗證，共同確認成果與交付條件。

零壹集團執行長沈柏延表示：「企業真正願意投入預算的，是能解決痛點、看見效益的轉型工作。未來兩到三年，企業將面臨虛擬化平台轉換需求，JADE 由台灣團隊研發，結合 AI 代理與專業服務，讓 SI 夥伴拓展專案及持續性服務收入，也為台灣自研技術進軍國際市場建立起點。」

沈柏延指出，集團將以平台資源、技術整合與專業服務支持SI夥伴，共同開發、交付並經營客戶。「投資湛維自研 AI Infra 軟體，是零壹在代理布局之外深化技術生根、提升服務價值的重要一步。」

未來，零壹將整合 AI應用、自研軟體、代理與海外資源，拓展企業應用場景，並與夥伴共同打造具國際發展潛力的 AI 服務。