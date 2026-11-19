面對AI潮流，資拓宏宇多年來進行了四大領域布局，分別是智慧政府、智慧金融、智慧醫療及智慧城市，皆與民眾的生活息息相關。同時公司也積極進行AI產品創新，未來主要方向包含優化 RAG 檢索品質並降低算力成本、導入 Agent-to-Agent 協作標準以及整合多語言與多模態服務入口。

資拓宏宇多年來布局四大領域，首先是智慧政府，在政府部門有許多重大、大型的投入，主要是社會保險領域、政府各部門的數位發展與技術導入，以及氣象領域。此外，配合政府外交政策的邦交國海外輸出近幾年也有不錯的發展，是公司近年成長的重要引擎。

智慧金融的部分，公司專注在大型銀行客戶，其中最重要的存款、放款、匯款的核心系統，國內少有技術能力能承做，資拓宏宇便是其中一。智能分行方面，資拓宏宇在國內也是市占率第一的公司，有超過十家以上的銀行分行系統是由其負責開發跟服務維運。另外，公司目前正與幾家銀行合作「智能報表」，讓客戶未來不需要花大量時間分析與製作報表，透過 AI 與對話的方式就能取得所需資料與報表。

智慧醫療方面，資拓宏宇和衛福部與健保的大數據共用平台，全台國民的數據都在這個平台上，可以導入新一代 AI 技術進行大數據應用。此外，公司今年開始並會在未來大幅投入新一代國際醫療資料交換標準「FHIR」，這是政府跟國際醫療體系正大力推廣的新解決方案與平台。

最後是智慧城市，在國內領先的智慧城市領域中，智慧交通持續將方案產品化並導入新一代技術；在智慧鐵道方面，公司幫交通部鐵道局建置的鐵道雲平台已成功上線，目前介接了非常多國內各大交通平台，也正積極導入各地方的捷運局，後續有不少平台建置商機。

至於AI 產品創新發展方向，公司未來將優化 RAG 檢索品質並降低算力成本，同時導入 Agent-to-Agent 協作標準，目標將自家的「iNana Agent」產品發展成跨企業級的應用，成為一個統一管理的平台。最後是整合多語言與多模態服務入口，涵蓋常用的台語、中文、英文之外，結合影像、文字、圖片等方面，形成多模態服務，讓未來使用者在入口網站或應用程式進行搜尋與發問時更容易、更清晰。