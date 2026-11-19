臺灣證券交易所19日公布10月全體證券商損益統計。受台股10月創高後反轉重挫影響，全體證券商單月稅後淨利僅75.2億元，較9月大幅衰退112.61億元，減幅高達59.96％，單月獲利明顯縮水。不過，受惠於今年前十月整體行情熱絡，累計全體券商稅後淨利仍達2,087.74億元，較去年同期大幅成長138.1％。

進一步拆解三大核心業務，10月大盤總成交值約18.488兆元，月增4.9％，帶動經紀業務損益達179.81億元，手續費收入逆勢月增3.32％。然而，受股市回檔波及，證券評價損失擴大，自營業務單月轉為淨損44.70億元，較9月獲利重摔207.25％；承銷業務同樣由盈轉虧，單月淨損19.08億元，較上月大減159.18％，成為拖累整體獲利的主因。

觀察各類券商表現，10月綜合證券商稅後純益51.60億元，月減68.56％；專業自營商與期貨兼營證券商單月均陷入虧損，稅後純益分別為-0.19億元及-1.05億元。

展望11月，隨著外資持續大幅賣超、大盤震盪加劇，若市場量能萎縮且波動未歇，券商自營部位恐持續面臨評價減損壓力，11月以來大盤已經下跌15％，跌幅比10月還重許多，法人研判11月整體獲利表現仍充滿變數，部分自營比重較高之業者甚至面臨轉虧風險。