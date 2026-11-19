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中鋼與鋼線鋼纜聯誼會：漲價有利接單
中鋼（2002）19日與鋼線鋼纜公會產銷聯誼會，中鋼營業處長陳柏翰表示，美國期中選舉後下游螺絲業出現不少急單，市場有回溫現象，買家追漲不追跌，適度調漲鋼價應有利接單，中鋼明年首季盤價會兼顧下游競爭力。
陳柏翰指出，中鋼對於開盤考量因素很多，近來新台幣走貶，進口原料價格上升，相信對下游出口報價接單有幫助。
更值得關注的是，用鋼需求正向表現，尤其自美國期中選舉後，雖然整體經濟環境沒有太大改變，但下游螺絲業出現不少急單，市場也有回溫現象，中鋼今年棒線接單量達標，相信明年第1季及第2季，會比今年第3季及第4季好。
鋼線鋼纜公會理事長吳燕卿指出，全球鋼鐵貿易壁壘持續升高，歐盟近期將台灣列入相關反傾銷調查對象，反傾銷稅可能增加兩成以上，加上碳稅等負擔，對國內螺絲及鋼線業出口形成壓力。雖然螺絲產業產量逐漸恢復，但尚未達預期水準，業者經營仍相當辛苦。
吳燕卿表示，加上人力成本持續攀升、高雄部分工廠關閉，希望中鋼考量產業困境，以平盤支持下游接單。
吳燕卿認為，於政府提出今年台灣經濟成長率10％，他認為這些都是虛的，傳產業根本感受不到；加上越南和發及印尼的鋼廠也沒什麼漲，國際競爭相當激烈，因此仍建議新盤價以平盤開出。
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