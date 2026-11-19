中華電（2412）5G加速器今日攜手六家新創團隊參加「2026 Meet Taipei創新創業嘉年華」，聚焦海地星空、智慧醫療、數位娛樂及智慧製造四大領域創新應用，並偕同AI子公司中華創智國際（CHT InventAI）及中華電信雲端團隊共同參展，展現AI、雲端及跨域創新應用成果。

中華電信董事長簡志誠表示，中華電信以「以AI啟動未來」為願景，打造「海地星空」為基礎的集團艦隊，長期投入支持台灣在地新創團隊，以大帶小，透過提供技術支援、實證場域、算力資源、商機拓展及資金媒合等，協助新創規模化發展及擴展國際市場。未來將持續串聯集團與產業資源，協助具潛力的新創拓展應用場域與市場機會，推動創新技術與產業需求對接。

總經理林榮賜出席Meet Taipei大會開幕時指出，中華電信秉持「智慧韌性贏信賴、AI乘光展未來」。持續透過5G加速器與新創探索合作機會。面對AI與算力時代的快速發展，中華電信結合5G、AI、雲端、技術及場域等資源，支持新創發展與創新應用，深化與新創的成長夥伴關係，共同拓展創新應用與市場機會。

中華電信在Meet Taipei展會現場舉辦5G加速器第八屆新創Demo Day，邀請本次入選的新創團隊展出。中華電信執行副總陳元凱表示，中華電信5G加速器以「AI落地應用、數位韌性、創新生態」為核心，設置「AI創新特別獎」與「海地星空特別獎」，鼓勵具成長潛力之新創提出具體AI創新技術及實際場域應用，加速AI技術驗證與商業化發展，共同打造台灣新創產業生態系。

此次中華電信攜手參展的六家新創團隊包括立創光電、熙琈未來、芮思維智生醫、精準智能生技、絕好聲創及睿思智慧。展出內容涵蓋AI衛星太陽能模組開發平台、智慧船舶輔助駕駛、智慧呼吸照護、AI心電圖判讀、台灣口音AI影音服務及企業AI平台等創新應用，展現新創團隊運用AI與數位科技，回應不同產業場域痛點並推動創新應用落地的成果。

其中，中華電信子公司中華創智國際展出AgentHub企業級AI Agent管理平台，協助企業快速且安全地導入及管理AI Agent；中華電信雲端團隊則以自主研發hicloud雲端服務為基礎，攜手AWS、Microsoft及Google Cloud等國際公有雲提供生成式AI服務，加速企業AI應用導入。展會首日，中華電信亦參與全球創業趨勢論壇，與國際創投及新創交流，促進新創、產業與投資夥伴間的合作鏈結。

中華電信強調，5G加速器自2018年成立以來，秉持以大帶小的理念，持續整合集團資源，支持新創技術驗證、場域實證及市場拓展。展望未來，面對AI時代的科技創新，中華電信將持續攜手新創，促進創新技術與產業需求對接，拓展更多應用場域與合作機會，共創台灣AI產業大未來。