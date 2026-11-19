亞洲低碳新能源整合集團雲豹能源（6869）今日舉行第三季法人說明會，攜手旗下天能綠電（7842）、台普威能源（7921）共同聚焦核心業務成長與AI基建商機。面對AI算力需求攀升與能源轉型挑戰，雲豹能源整合AI資料中心、低碳能源、永續循環三大核心業務，積極搶攻綠色算力市場。

雲豹能源前三季合併營收達51.87億元，營業利益1.29億元、年增79%。其中，售電營收27.82億元、年增60%，占整體營收54%，為集團最大營收來源；工程業務收入15.30億元，占比30%，主要受惠日本儲能及台灣工程專案推進。從營收地區分布來看，前三季海外營收約10.19億元，占整體營收19.6%，海外事業已逐步挹注營運表現。

雲豹能源總經理趙書閔表示，AI資料中心與半導體先進製程持續推升用電需求，集團將結合既有綠電供應、儲能建置及能源管理優勢，跨足AI資料中心（AIDC）建置、供電及算力租賃業務，提供企業一站式綠色運算解決方案。目前AIDC將於台灣及亞太地區推進逾10座、負載規模300MW之開發專案，目標於今年開工統包建置專案並逐步貢獻營收，明年將倍數增長。

旗下天能綠電今年1至9月累計綠電轉供量達4.94億度，提前超越去年全年近4.2億度，在手綠電合約超過341億度。未來將擴大企業長約與多元綠電供應，掌握AI及科技產業長期用電需求。

儲能方面，台普威積極拓展海外市場，日本累計併網案場達13座，並推進澳洲及歐美儲能專案，其中澳洲業務已開始貢獻營收。海外光電方面，東南亞業務亦穩步推進，菲律賓、越南及泰國等市場專案陸續展開，越南及菲律賓已於今年第一季開始挹注營收。

展望2027年，隨大型光電案場工程逐步啟動，加上日本儲能與綠電交易成長，雲豹能源預期營收動能將進一步提升，同時加速推進AIDC、SOFC分散式發電及水處理等新業務，整合跨域能源優勢，搶攻AI基礎建設新藍海。