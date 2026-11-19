中鴻（2014）19日開新盤價，12月內銷熱軋、冷軋及鍍鋅鋼品每公噸漲300元，明年1月外銷價格則依產品及區域市場個別調整；中鴻跟進中鋼（2002）溫和調漲鋼價，反映鋼廠在原料成本、國際行情及下游客戶競爭力間尋求平衡，期待亞洲鋼市穩定前行。

中鴻指出，全球經濟受惠科技投資及供應鏈韌性支撐，製造業景氣維持擴張。10月標普全球製造業採購經理人指數（PMI）達52.6，美國製造商連續10個月擴大採購，歐元區採購活動增速也創近四年最快，顯示歐美終端需求與庫存回補動能仍具支撐。

供給方面，中國大陸10月粗鋼日均產量228.5萬公噸、月減6.9%；大陸鋼協統計，10月下旬重點鋼廠庫存月減4.8%，減產及庫存去化同步進行，有助減輕亞洲市場供給壓力。

此外，大陸寶鋼及越南河靜鋼廠近期新盤價均維持平盤，顯示主要鋼廠並未採取激進降價搶單策略。相較之下，中鴻選擇小幅調漲，主要反映原料成本支撐與市場逐步回穩，而非終端需求已全面強勁反彈。

中鴻表示，近期煉鋼原料成本持穩，加上大陸秋季環保限產效應逐步顯現，供需結構持續改善。考量下游外銷訂單量能延續，以及鋼廠營運成本與客戶接單競爭力，此次採取溫和調漲策略，避免價格波動過大影響市場交易。

上市鋼廠主管指出，國際鋼市當前呈現區域分化。商情顯示大陸天津港熱軋鋼捲出口報價每公噸約485美元FOB，越南市場印尼熱軋鋼捲成交價約530至533美元CFR，買賣雙方仍有價格認知落差，顯示亞洲鋼價雖有守穩跡象，但買盤尚未全面恢復。

歐美鋼價則相對強勢。美國鋼廠持續調高熱軋報價，歐洲市場也受進口限制與供應因素支撐，與亞洲市場形成強弱對比。