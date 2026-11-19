長榮鋼（2211）19日法說會報喜，受惠AI、半導體擴廠、商辦大樓及都市更新需求支撐，鋼構市場維持穩健發展，隨著10月新增逾3.1萬公噸業績，目前在手訂單攀升至22.7萬公噸，產銷能見度良好，對未來營運抱持審慎樂觀。

長榮鋼今年前3季合併營收119億元、年增3.6%，歸屬母公司稅後純益25.2億元，每股稅後純益（EPS）6.06元，低於去年同期7.36元。

長榮鋼表示，前3季營收持續成長，但受到工資、外包成本上漲，以及海運、航空等轉投資股利收入減少影響，獲利較去年同期下滑。不過第3季鋼構事業轉強，單季營收42.4億元、年增6.6%，營業利益10.6億元、年增8.3%，凸顯獲利韌性。

值得關注的是，長榮鋼透露，部分工程受到業主端土木工程缺工、設計變更及土方出土困難影響，造成施工進度遞延，進而影響鋼構製造與吊裝排程。

尤其去年美濃大峽谷事件後，政府加強土方出土管制，部分營造工地因土方去處受限而延宕，連帶使長榮鋼第1季吊裝量較去年同期減少7,000多公噸。所幸後續施工逐步恢復，第3季已追回先前落後進度，累計前3季吊裝量更超越去年同期，預估全年鋼構總量仍有機會較去年微幅成長。

接單方面，長榮鋼9月底在手訂單20.8萬公噸，10月再取得3.1萬多公噸新單，目前在手訂單約22.7萬公噸，最新訂單結構以科技廠房為主、占比約80%，商辦大樓占20%，反映AI與半導體產業持續投資，成為支撐鋼構市場的重要力量。

展望2027年，長榮鋼預估鋼構吊裝量有機會突破17萬公噸，將適度採取「超接單」策略，在掌握產能及工程排程前提下，增加接單彈性與營運規模，同時透過鋼材價格浮動機制及供應鏈管理，降低原料、工資與外包成本波動風險。

轉投資事業部分，欣榮企業完成設備整改後營運已復正常；水美工程取得新產線許可後運作穩定，平均單季處理量優於去年。榮鼎綠能則因外部施工廠商挖斷電纜，導致焚化爐停爐逾一個月，影響垃圾處理與發電表現，現已恢復正常營運，公司正進行求償及保險理賠作業。

此外，長榮鋼積極跨足都市更新市場，與策略夥伴取得台北市中山區北安段公辦都更案，合資成立皇昌福榮建設，長榮鋼持股20%，希望結合既有鋼構製造、施工及工程管理優勢，拓展新的投資收益來源。