廣宇（2328）19日舉行法說會，董事長李光曜表示，在AI伺服器與光通訊產品帶動下，第4季可望強勁成長，帶動今年營運兩位數成長達標，2027年持續兩位數成長，其中，營收爆發主要是來自AI伺服器，至於毛利率與獲利的提升，將是來自明年第1季出貨的光通訊MMC產品，AI與光通訊將占明年營收比重達30%到50%。

針對黃仁勳異動，美國商務部限制AI晶片取得的影響？李光曜說，到目前為止，沒有感覺大變化，客戶目前的訂單與10月之前談的，只有增加沒有減少，客戶加大力度投入AI資料中心，沒有感覺有受到影響。美國商務部新推出的法規，也沒有感受到太大問題，客戶擔心的反而是美國政府的政策每天都在變來變去，目前沒有任何風險。

針對新切入的MMC狀況？他說，今年開始光通訊產業非常熱，目前承接的訂單，客戶只問我還可以擴充多少產能？沒有限制我的發展，國外一線光通訊大廠客戶，只要你有兩倍、三倍產能，客戶就給訂單，目前的限制是，客戶訂單來得太急了，限制產能的是機台設備，客戶端非常非常熱，設備都是日本原裝，拿現金去搶設備，希望2027年能占到雙位數的營收比重。

廣宇成功進入AI伺服器市場後，憑藉組裝經驗切入MMC製造以承接高密度光纖需求。下一步並將規劃往擴束光學EBO (Expanded Beam Optics)應用發展，以進一步掌握高速互連應用需求並提升供應鏈位階。

至於AFM（無軛軸向磁通電機）產品，廣宇表示，將由重電應用發電廠空冷島起手，進而將具備高毛利屬性的AFM產品線，迅速由成本中心轉變為利潤貢獻者，進而提升整體的獲利率。預估明年第1季試產，明年下半年開始貢獻業績。

資本支出方面，廣宇這兩三年資本支出約在8到9億元，主要為了伺服器廠產能建置，今年前三季約6億元左右支出，第4季整修MMC廠房設備，預估今年資本支出10億元以上，2027年也會維持10億元左右。

廣宇第3季產品占營收比重，消費性電子44.0%、車用19.8%、AI加機器人7.6%、工控10.8%、通訊17.8%。