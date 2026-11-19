工業電腦廠廣錠（6441）坦言，今年短期營運面臨挑戰，但公司正建立下階段成長基礎，展望2027年，廣錠預期已握有實際訂單的AI光通訊及推進大型專案交付的儲能事業，將是最有機會率先貢獻營收的兩大動能，公司將逐步朝轉虧為盈目標邁進。

廣錠今年第3季營收3,738萬元，稅後淨損1.02億元，每股虧損1.91元；累計前三季營收9,873萬元，稅後淨損2.42億元，每股虧損4.54元。

廣錠坦言，2026年營收與獲利承壓，主要是因既有產品需求下降以及新產品量產時程遞延所致。其中，今年美國非監管博弈整體市場需求疲弱，至少衰退40%到50%，許多既有客戶調整採購規模跟時程。其次，既有機種進入周期末期，新平台驗證與量產銜接延後。

廣錠指出，固定營運費用難以隨營收下降，影響毛利率與營業損益。雖然公司目前積極投入能源、光通訊及AI資料中心等新事業，但因處於建置、執行、商談階段，未能即時彌補營收缺口，造成今年營運壓力。

廣錠表示，現階段營運改善重點，不能只單純依賴降低費用，而是必須從營收恢復及營運效率兩方面著手。

廣錠指出，既有博弈事業持續推動新平台與新市場，能源事業取得東盟20MW工業儲能專案，公司亦透過廣熯科技布局光通訊製程以及發展模組化AIDC方案。

針對博弈市場，廣錠新世代Gaming PC平台持續推進客戶驗證、測試及量產導入，同時，公司也布局運彩、樂透、拉票、娛樂等不同應用需求。在策略方面，由歐美監管市場逐步拓展多元區域與應用。

能源事業方面，廣錠持續布局表後儲能領域，包含儲能設備、BMS/EMS、系統整合、供應鏈管理，目前服務已延伸至場域需求分析、案場規劃、協力廠商整合，公司今年亦取得東盟20MW工業儲能專案。

展望2027年，廣錠在博弈業務部分，將加速新平台設計導入與量產轉換，降低單一市場依賴；能源方面，將確保東盟20MW專案按期交付與收款，持續拓展新案；AI光通訊領域，持續拓展滿足訂單產能與發展成品組裝測試製程；至於AIDC，將優先聚焦具體需求、可執行的合作模式、資金配置。