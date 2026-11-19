裕融企業（9941）19日法說會，公司表示，受惠於業務動能增溫、資產品質穩定改善與有效的成本管理，裕融前三季獲利表現穩健，累計營業利益與稅後淨利均較去年同期成長。

裕融截至第3季合併總資產2,964.10億元，較去年同期成長4.7%。前三季累計營收297.22億元，與去年同期持平；累計營業利益44.23億元，較去年同期成長3.1%；累計稅後淨利達35.25億元，較去年同期成長1.9%，累計每股盈餘（EPS）為5.79元，優於去年同期的5.68元。第3季單季稅後淨利達12.22億元，與第2季水準相當，單季EPS為2.00元。

裕融企業表示，獲利穩健向上的關鍵，主要歸功於精準風控奏效，前三季預期信用減損損失大幅年減29%。台灣消金事業資產品質持續改善，已回穩至2022年優良時期水準；企金事業雖受企業融資及微型金融違約增加影響，台灣延滯率回升至1.65%，惟已增提備抵反映風險，且部分大型違約個案擔保品充足，屬實質無損案件，整體資產品質仍保持穩健且在可控範圍。中國大陸方面，延滯率由去年同期的3.15%降至2.25%，新承作案件資產品質已顯著改善，惟當地執行時程仍較緩，呆帳回收效益將遞延顯現。

在業務動能發展上，台灣企業金融業務年成長達9.7%，保持穩健擴張；大陸企金業務動能逐季提升，第3季底資產餘額達人民幣55.69億元，年增9.4%、季增7.9%。儘管中國景氣復甦有限、租賃市場競爭加劇壓縮利差空間，所幸資金成本降低且費用控管良好，前三季大陸營業利益達1.58億元，較去年同期倍增。未來將聚焦優質客群，穩固資產品質。東南亞市場方面，持續增資產、擴收益，對整體獲利的貢獻度正逐步放大。