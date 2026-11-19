資拓宏宇19日召開法說會，公司近三年營收一路向上成長，今年第3季累計營收大概是 38 億左右，較去年同期成長 17.5%。公司近年陸陸續續取得了許多大型專案，帶動營收成長。毛利率方面，受限於政府大型採購預算，容易受軟硬體成本漲價的影響。

目前公司營收約25.7% 來自軟硬體銷售，剩下的 75% 左右則是系統整合開發，也就是大型專案的建置，包含了軟體開發、系統維運以及服務保固。軟硬體銷售由於價格較固定，毛利率相對於系統整合開發較為穩定。

資拓宏宇表示，公司很多專案受限於大型政府採購，會受到軟硬體成本漲價的影響；因為政府的預算可能在前一年度，甚至更早之前就編定了預算書， 而從去年整個 AI 浪潮興起之後，相關的伺服器、軟硬體設備都處於高度成長且漲價的狀況， 所以在採購價格上相對容易壓縮到系統建置商的毛利。

不過公司也強調，除了營業毛利略微下降以外，整體銷售金額是上升的，公司期待未來相關軟硬體建置完成後進入後續維護服務階段，能夠提升整體獲利表現。