從苗栗起家的信邦（3023）為回饋家鄉、支持2027台灣燈會，攜手子公司捐贈輪椅200台、嬰兒車100台予苗栗縣政府，縣府18日特別舉行記者會表達感謝。這批物資經縣府工商發展處媒合，將先於2027台灣燈會期間提供民眾使用，讓行動不便的長輩、身心障礙朋友及攜帶幼兒的家庭，也能自在走進燈海；燈會結束後，再由縣府社會處及長照處依實際需求統籌配置，支持縣內長者、身障朋友與育兒家庭的日常生活。

2027台灣燈會展期預計自2027年2月20日（農曆正月十五元宵節）至3月7日舉辦，為期16天，主場域規劃於苗栗高鐵站前廣場及周邊地區，以「山海之間・慢城光苗」為主題，融入族群共融、環保永續與在地特色等元素。大型燈會活動往往人潮眾多、參觀動線較長，對行動不便者及攜帶幼兒的家庭而言，移動便利性是參與活動的重要考量。信邦電子透過捐贈輪椅與嬰兒車，以實際行動響應燈會「族群共融」的精神，讓不同年齡與需求的民眾，都能依照自己的步調享受賞燈樂趣。

信邦董事長王紹新表示：「苗栗是信邦起家的地方，我們希望讓長輩、身心障礙朋友和帶著孩子的家庭，都能輕鬆走進燈會，一起感受節慶的熱鬧。」信邦電子選擇捐贈輪椅與嬰兒車，是希望從最日常的需求出發，燈會落幕後，這批物資也將繼續陪伴有需要的家庭，讓這份關懷不因燈會結束而停止。

信邦從苗栗起家，長期以教育創新、生態永續、多元共融及弱勢守護四大主軸投入社會參與。自2018年起，信邦支持台灣好基金會「神農計畫」，認養興隆實驗小學與文峰國小，推動食農教育；2019年起推動「石虎米契作稻田計畫」，以實際行動守護苗栗淺山生態，並長期支持身心障礙者服務機構。此次捐贈期望延續信邦電子深耕苗栗、回饋在地的初衷，也展現企業持續關注社會需求、實踐共融價值的承諾。