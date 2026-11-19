晶圓代工龍頭台積電（2330）近5億美元入股Anthropic，認購價格與股數敲定。台積電19日公告，以每股83美元認購Anthropic的N類普通股602萬4,096股，交易總額約5億美元，持股比例0.03%。

台積電董事會11月10日核准，分別以不超過5億美元額度，認購Anthropic普通股及OpenAI Group PBC特別股，兩案投資上限合計10億美元。其中，Anthropic認購價格依首次公開發行（IPO）定價決定，如今每股價格確定為83美元，認購金額也接近原先核准上限。

身為Claude開發商，Anthropic預定美國時間19日在那斯達克掛牌，也就是台灣時間今晚，股票代號為「ANT」。此次IPO定價高於原先提出的每股70至78美元區間。據美聯社報導，Anthropic此次IPO估值達1.5兆美元，募資規模約810億美元，將創下全球最大IPO紀錄。

這場AI上市大案也吸引多家科技大廠參與。依Anthropic向美國證管會提交的文件，台積電與Google、輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、博通、美光（Micron）及微軟（Microsoft），合計認購260億美元的N類普通股，透過與IPO同步安排的私募，以相同發行價格入股。N類普通股除法律另有規定外，不具投票權。