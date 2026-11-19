封測龍頭日月光投控（3711）旗下台灣福雷電子19日於高雄仁武產業園區舉行J坵塊新廠動土典禮，將投入2,489億元，預計2028至2029年分期完成建置。連同先前推進的K坵塊，兩基地預計合計創造年營收約1,173億元及3,300個就業機會，擴大仁武高階半導體測試聚落。

日月光執行長吳田玉表示，AI新浪潮才剛開始，從運算、資料中心到各類智慧應用，對高效能晶片及高階測試的需求仍將持續增加。台灣擁有完整且高度協作的半導體供應鏈，日月光持續投資高雄，希望從產能、技術與人才等面向提前準備，把握下一階段市場機會。

吳田玉指出，從K坵塊快速擴充到J坵塊，仁武將成為日月光測試業務規模最大、自動化程度最高且人均產值最高的測試園區。除擴充高階測試量能，也希望透過大型投資，帶動設備、精密零組件及工程服務等供應鏈夥伴共同成長，形成以大帶小的群聚效益。

日月光先前已於K坵塊投入1,174.5億元推動建廠，此次J坵塊投資規模達2,489億元，兩基地將接續建置，聚焦先進測試與智慧自動化，提升高效能晶片測試效率、產能彈性與服務能力，逐步建立具規模的高階測試基地。

高雄市長陳其邁表示，高雄積極推動半導體S廊帶，從先進製程、先進封裝到高階測試，相關產業鏈已逐步落地成形。日月光長期深耕高雄，並於楠梓、路竹、大社及仁武擴大投資，除帶動產值與就業，也吸引設備、零組件及專業服務業者匯聚，仁武高階測試聚落擴展將使高雄半導體產業鏈更加完整。

日月光深耕高雄逾40年，以楠梓為核心，逐步向路竹、大社及仁武拓展先進封裝與測試版圖。公司表示，未來將深化先進封裝、高階測試與智慧製造能力，並與政府、學研單位及供應鏈夥伴合作，透過長期投資掌握AI世代成長契機。