上櫃PCB載板雷射加工機廠商達航科技（4577）今日召開法說會，公司指出，明年載板客戶營收占比目標超過75%達76%為最大宗，在手訂單已延續到2028-2029年之後產能供不應求公司已積極規畫2027年擴產。

達航董座暨總經理葉勝發今日率隊出席法說會，他說，為因應市場對高階製程的需求，公司已規劃明確的 2027 年擴產，整體產能將呈現倍數成長。

他也提到，達航專注高階鑽孔，機械鑽孔設備月產目標拉升至50台，雷射鑽孔月產拉升至10台皆是兩倍擴充，主軸SPINDLE從50擴至750軸。

達航主要客戶包含一線載板與PCB海內外大廠，研發與生產基地為台灣、日本（日本設有子公司，深耕當地市場），營運與售服據點：韓國、中國大陸、泰國、越南，就近服務全球 PCB 與載板聚落。

擴產挑戰方面，達航說，目標希望明年中旬陸續達到對應規模，目前缺料包含鑄鐵線性馬達等，公司積極調度。

達航也說，旗下CCD高階機械鑽孔機專注於ABF載板製程的多層核心板生產應用，由客戶的客戶指定供應，市占率預估居第一。該款設備2020年主力客戶應用推廣後擴大市占。