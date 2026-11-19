上市櫃公司股票18日爆出9起違約交割，合計違約金額高達4.26億元，其中，創意（3443）違約金額9,453萬元最高；創意近期股價持續重挫，19日再遭摜殺至跌停6,000元，統計由11月13日8,645元盤中高點下跌以來，短短4個交易日已下跌2,645元；若以在高點時買進1張換算，帳面上已慘賠264.5萬元。

2026-11-19 12:19