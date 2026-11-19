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美伊戰爭逐步和緩壓抑油價 法人預期華航獲利具想像空間
華航（2610）第4季受到近期國際油價高漲影響，獲利恐較去年同期下滑，但法人預期，隨2027年美伊戰爭逐步和緩，有助於壓抑國際油價走勢，並創造巨大的潛在獲利成長空間，對於後市營運維持正向看法。
大型本國投顧分析，華航第3季營業利益66.7億元、季增150.4%，主因在於美伊衝突於6月趨緩後，國際油價回落使得用油成本下降，加上先前於第2季調漲的燃油附加費於第3季後陸續實現，帶動利差放大。
法人指出，第4季為航空業全年營運高峰，尤其貨運受惠於年底購物旺季需求挹注，且人工智慧（AI）等高科技半導體出口亦保持強勁，預估華航單季營收可望年增約20%，創歷史新高，但9月美伊衝突再起導致油價上漲，恐壓抑獲利表現。
美國期中選舉結果顯示選民清楚傳達反戰及反通膨立場，法人認為，2027年美伊戰爭有望逐漸和緩化，國際油價具下行空間，目前對2027年航空燃油成本假設為每桶150美元，以華航獲利對油價敏感度分析，一旦美伊戰爭結束，燃油成本恢復戰前水準，獲利潛在上行空間將十分巨大。
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