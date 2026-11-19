台股今天震盪下殺，盤中高低點落差逾2000點，AI概念股賣壓沉重，電信股再度成資金避風港。中華電信盤中最高衝上171元，再創歷史新高，市值已列台股個股前十大，台灣大、遠傳也展現逆勢抗跌力道。

台股今天劇烈震盪，早盤最高衝上40315.53點，隨後賣壓加重，指數迅速翻黑，盤中失守4萬點關卡，最低下探38259.70點，高低震盪逾2000點；台積電等權值股翻黑無力撐盤，散熱、印刷電路板、光纖、載板族群弱勢，上市櫃合計逾200檔跌停。

電信股再度成為台股資金避風港，中華電信今天盤中衝上171元，再度突破歷史新高價，根據台灣證交所統計至18日的資料顯示，中華電市值已名列個股前十大。

台灣大與遠傳逆勢抗跌，盤中股價最高至131元與111.5元，力守紅盤。

根據電信三雄公布的10月財報顯示，中華電10月自結合併營收新台幣237.5億元，稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）81億元，每股盈餘（EPS）0.46元；營業收入、EBITDA皆創歷年同期新高。前10月合併營收2126.9億元，歸屬母公司業主淨利365.6億元，每股盈餘4.71元。

台灣大受惠電信本業強勁與AI營運槓桿效益，每股盈餘0.48元，再度超車中華電信的0.46元，重回EPS獲利王寶座，台灣大前10月每股盈餘也以4.74元居冠，淨利144.5億元，已超越去年全年總額。

遠傳電信累計至今年10月，合併總營收、合併EBITDA和稅後淨利分別為978.48億元、337.73億元及126.13億元，年成長率為10.3%、7.1%和11.3%。累計每股盈餘（EPS）3.5元，整體營運表現持續向上。