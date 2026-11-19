台股19日連續失守4萬點、3萬9千點兩關卡，盤中一度重挫逾1,900點至38,259點，摜破年線位置。兆豐金（2886）受惠於官股色彩及獲利穩定，搭配配息題材，今日股價逆勢抗跌，盤中一度上攻至56.5元、漲幅逾7%，再創2002年掛牌上市以來新高。

根據兆豐金日前公告10月自結盈餘，10月單月稅後純益14.83億元，月減近6成，最主要是子公司兆豐證券因台股10月大跌影響，單月虧損6.6億元所致，不過，累計前十月稅後純益仍達343.31億元、年增12.8%，創歷年同期新高，每股稅後盈餘（EPS）2.31元，EPS穩居官股之冠。

從各子公司來看，兆豐銀行前十月稅後純益268.53億元、年增6.61%，為歷年同期新高，持續挹注集團最主要的獲利來源。其中，累計前十月利息淨收益年成長15.7%、手續費淨收益年成長22.2%。

兆豐金控第二獲利引擎為兆豐證券。兆豐證券前十月稅後純益43.67億元、年增131.4%，創歷年同期新高。主要是因今年台股成交量能提升，融資及不限用途借貸餘額同步增加，帶動經紀手續費收入及利息收入分別成長103%及51%，另外，自營及承銷業務獲利也明顯提升。

除了銀行及證券外，兆豐票券及兆豐產險今年以來表現也穩健成長。兆豐票券前十月累計稅後純益26.94億元，年增27.61%；兆豐產險前十月累計稅後純益9億元，年增14.23%。

籌碼面來看，三大法人當中，近期外資連續買超八日，合計買超張數逾5.6萬張，自營商則是連五買，合計買超張數1.2萬張；反觀，投信則是連六賣，合計賣超張數3.5萬張。