上市櫃公司股票18日爆出9起違約交割，合計違約金額高達4.26億元，其中，創意（3443）違約金額9,453萬元最高；創意近期股價持續重挫，19日再遭摜殺至跌停6,000元，統計由11月13日8,645元盤中高點下跌以來，短短4個交易日已下跌2,645元；若以在高點時買進1張換算，帳面上已慘賠264.5萬元。

IC設計服務廠創意公布10月自結數，單月稅後純益5億元，年增156.4%，每股純益3.73元；創意10月合併營收84.3億元，年增126.9%，稅前淨利5.8億元，年增152.4%，稅後純益及每股純益均年增156.4%，獲利增幅高於營收。

展望後市，創意表示，成長動能持續聚焦雲端運算及新專案量產，隨著台積電（2330）提供更多的產能支持，看好下半年營收優於上半年；大陸車用客戶艙駕合一晶片專案，預計明年開始貢獻營收。

台股集中市場及櫃買市場合計爆出9起違約交割，創意違約金額9,453萬元居冠，9檔合計違約金額高達4.26億元；穩懋（3105）是今年來第四度違約，單檔合計違約金額高達2.39億元。上市櫃合計今年以來已經爆發42起違約交割案。

創意爆違約交割，19日股價跌勢未停，早盤以6,505元開低後走低，重挫至跌停6,000元鎖死；統計創意在11月13日盤中衝高至8,645元，投資人若是追高買進1張持有到現在，短短4個交易日就跌掉2,645元，跌幅30.59%，慘遭套牢。