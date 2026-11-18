世界健身-KY（2762）18日召開第3季法說會，董事長柯約翰表示，在運動健身風潮引領下，健身市場持續加速成長，他也宣布未來三年展店計畫，預計到2029年，台灣與泰國合計要再開出48店，其中泰國預計新增12店。

目前，世界健身在台灣有145家據點，本月將開設板橋華江與桃園藝文兩家新據點，明年總店數可突破150家大關。另在泰國市場，稍早已宣布啟動曼谷的第二家據點，加速朝成為該市場健身領導品牌的目標邁進。

在澳洲市場部分，世界健身近期已將加盟網路延伸至雪梨、墨爾本和坎培拉等市場，預計到2028年底，總店數將從現有的60餘家，成長逾百家的規模。

柯約翰強調，世界健身正看到幾個關鍵國際市場的加速成長，整體而言，預期明年將迎來健康強勁的成長動能。

在會員收入、教練課程收入雙雙成長下，世界健身第3季合併營收29.79億元，季增0.9%、年增5.5%，稅後純益1.77億元、年增56%，每股稅後純益1.62元，獲利創單季同期新高。

累計前三季合併營收87.42億元、年增7.8%，毛利率21.04%，年增4.99個百分點，營業利益率為10.21%，亦較去年同期增加5.15個百分點，前三季稅後純益6.15億元、年增1.54倍，每股稅後純益5.63元。

柯約翰表示，世界健身今年以「獲利導向」為核心的展店策略全面奏效，因此儘管前三季共推出了12個新據點（包含進軍泰國市場的首家會所），但整體獲利表現仍顯著較去年成長，預期新據點效應將接續在第4季及明年陸續彰顯。

此外，世界健身除擴大營運版圖，今年也強化同店的銷售能力，積極導入皮拉提斯（Pilates）、HYROX聯名相關等讓市場耳目一新的全新課程，因此在會員收入、教練課程收入雙雙持續看好下，對後市營運展望保持樂觀看法。