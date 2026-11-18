旺矽（6223）16日法說，第3季獲利優於預期，法人對後市看法差異大。摩根士丹利證券（大摩）看好產能有擴大空間，重申目標價8,000元；大和資本則考量營業費用上揚、獲利增速放緩等因素，將目標價下修33%到5,625元。

大摩指出，旺矽在法說會重申，2027年新增至少250萬針微機電探針（MEMS）產能，以及50萬針垂直探針卡（VPC）產能。在12 月預算確定後，可能進一步上調明年相關數字。基於需求強勁，旺矽在2028年也將持續積極擴充產能。

大摩表示，旺矽預估 2027年營收將年增至少 50%，毛利率高於 60%。相較於市場一致預期 2027 年營收將翻倍成長，旺矽的展望偏向保守。不過，大摩認為旺矽財報將優於本身預期，且照慣例應該會逐步上調全年展望。

大摩認為，旺矽共同封裝光學（CPO）營收到 2028 年可望占總營收的一成以上，且受惠於AI與高效能運算（HPC）需求強勁、高階產品針數持續增加及成本轉嫁能力強，因此維持「優於大盤」評等及目標價8,000元。

大和認為，旺矽的客戶結構多元化，將有助於降低任何單一客戶或單一專案訂單波動所帶來的影響。大和預估，旺矽CPO測試設備在2027-2028 年將貢獻公司營收的5%-13%，這與旺矽本身逾一成占比的看法一致。

不過，大和考量營業費用上揚、總體經濟不確定性增加、同業本益比下修及獲利增速放緩等因素，將未來12個月目標本益比由65倍下調至 45 倍，目標價從8,414元下修到5,625 元，但仍維持「買進」評等。

大和將旺矽2026-2028年的每股稅後純益（EPS）下調6-13%，以反映營業費用上揚。大和對旺矽的獲利預估比同業預期低4-5%，主要也是反映對於營業費用的假設較保守。