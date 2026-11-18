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微星雙利器 推升業績
微星（2377）總經理黃金請昨（18）日表示，AI需求強勁，輝達將更多資源分配至AI晶片，導致消費性顯卡晶片供給吃緊至明年第1季，供給量縮減至少20%以上，但平均單價持續提高。
微星昨天舉辦「MSI AI Forum 2026」，黃金請受訪指出，隨顯卡出貨呈現「量減價增」態勢，加上微星非PC業務營收占比今年將達10%，明年至少成長50%以上，公司目標明年業績持續向上。
至於美國商務部擴大AI晶片管制，黃金請表示，正釐清美方相關新規，預估影響最多約一個月，整體影響不大。
談到市況，他說，消費性顯卡相關產品供不應求，除了價格競爭情況已相對趨緩，還有助於提高產品均價，且高階玩家仍具有一定購買能力，不但可望減緩營收衝擊，還能同步改善毛利率表現。
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