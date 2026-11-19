旺矽（6223）16日法說，第3季獲利優於預期，法人對後市看法差異大。摩根士丹利證券（大摩）看好產能有擴大空間，重申目標價8,000元；大和資本考量營業費用上揚、獲利增速放緩等因素，將目標價下修33%到5,625元。

大摩指出，旺矽在法說會重申，2027年新增至少250萬針微機電探針（MEMS）產能，以及50萬針垂直探針卡（VPC）產能。在12月預算確定後，可能進一步上調明年相關數字。基於需求強勁，旺矽在2028年也將持續積極擴充產能。

大摩表示，旺矽預估2027年營收將年增至少50%，毛利率高於60%。相較市場一致預期2027年營收將翻倍成長，旺矽展望偏向保守。不過，大摩認為旺矽財報將優於本身預期，且照慣例應該會逐步上調全年展望。

大摩認為，旺矽共同封裝光學（CPO）營收到2028年可望占總營收一成以上，且受惠於AI與高效能運算（HPC）需求強勁、高階產品針數持續增加及成本轉嫁能力強，因此維持「優於大盤」及目標價8,000元。

不過，大和考量營業費用上揚、總體經濟不確定性增加、同業本益比下修及獲利增速放緩等因素，將未來12個月目標本益比由65倍下調至45倍，目標價從8,414元下修到5,625元。

旺矽第3季營收59億元，季增12.8%，雖比彭博資訊統計的市場共識高出2.1%，但比大和預估低3.2%；毛利率61.7%，季增3.3個百分點，較大和及市場共識高2.2個百分點，主要受惠產品組合改善；營業利益率38.6%，季增4.1個百分點，較大和預期高出1.4個百分點，較市場共識高3.2個百分點。

大和認為，旺矽客戶結構多元化，有助降低任何單一客戶或單一專案訂單波動帶來的影響。大和預估，旺矽CPO測試設備在2027-2028 年將貢獻公司營收5%-13%，這與旺矽本身逾一成占比看法一致。

大和將旺矽2026-2028年的每股純益（EPS）下調6-13%，反映營業費用上揚。