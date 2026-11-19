連接器廠優群（3217）昨（18）日舉行法說會，總經理劉興義表示，明年營運成長主要來自伺服器與通訊及其他新產品貢獻。

其中，Google新案預計明年第1季量產，挹注伺服器業績，目標明年營收雙位數成長。

劉興義表示，受缺料及記憶體漲價影響，今年筆電占比由去年的65.7%下滑至60%，明年NB將持續衰退，營收比重降至50%；在第二家美系CSP加入量產下，明年伺服器估可達一倍成長，將帶動越南廠產能利用率提升，帶動桌機與伺服器營收比重由今年的14%提升至明年的20%。

優群通訊相關產品自今年9月開始出貨，第4季持續貢獻，明年可望進一步成長。筆電高階CAM產品第3季亦出現約十倍成長，惠普（HP）原規劃近十款機種於明年第2季量產，目前時程未變，但實際出貨仍須觀察客戶記憶體模組供應情況。