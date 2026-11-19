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嘉聯益攻機器人 專案明年量產
嘉聯益（6153）昨（18）日召開法說會，公司表示，隨客戶端往AI領域不斷靠攏，加上新承接機器人應用專案明年陸續進入量產，為營運添新動能。
嘉聯益第3季每股淨損0.27元，累計前三季合併營收44.04億元，年增4.8%，淨損7.2億元，虧損收斂，每股淨損1.13元。
該公司表示，前三季毛利及營業利益表現已較去年同期大幅提升，主要是因為營收增加，以及銷售組合轉佳，新機種產品陸續開出且毛利率上升，第三是資產配置最佳化，折舊費用降低，另外，還有營運體質調整，精實組織人力，整體效率及競爭力大幅提升。
嘉聯益表示，客戶端往AI領域不斷靠攏，有助於公司營運，不管是AI手機、筆電，或是早已切入的AR眼鏡等。
至於機器人靈巧手相關應用，該公司也與政府研究單位合作，目前歐美客戶正進行產品驗證，已小量生產，新承接的專案明年陸續進入量產。
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