散熱模組大廠雙鴻（3324）昨（18）日召開法說會，董事長林育申表示，第4季底將開始出貨ASIC相關散熱產品，明年量產後，比重將大幅增加，成為營運成長主要動能，預估明年營運會有「很大的成長」，無論營收、獲利、毛利率都會比今年更好。

針對近期因輝達高層異動引發AI產業動盪疑慮，林育申認為，AI產業發展趨勢不會因此改變，對CSP客戶或AI模型業者而言，眼下誰先喊停誰就輸了，所以不必過於悲觀，甚至有可能會踩油門加速發展，他認為，台鏈只要持續提升競爭優勢，就不會缺席此一商機。

雙鴻董事長林育申談話重點

林育申透露，雙鴻已經與GPU、ASIC客戶密切展開技術合作，部分產品也已開始送樣，明年GPU、ASIC相關散熱業務都會成長；其中，ASIC的成長幅度較強，預料未來ASIC營收比重將超越GPU。

林育申表示，AI晶片的瓦數從700W一路成長到目前的3,000W，對散熱的需求有增無減，而明年瓦數還會提高到4,000至6,000W，散熱規格也會同步提高，對產業發展是正面效益。

針對未來技術趨勢，林育申認為，包括雙面水冷板、微通道水冷板都是下一代水冷板新技術，而且明年就會看到這些新規格、新技術開始陸續應用在AI機櫃中，預估散熱廠業績成長動能跟著進一步擴大。

雙鴻今年第3季每股純益11.59元，毛利率25.65%，季減2.77個百分點、年減4.12個百分點；累計前三季每股純益34.59元，毛利率0.05個百分點。

據悉，雙鴻第3季毛利率下滑主因來自產品組合以及AI水冷新舊專案交替期所致。林育申強調，第4季起因開始出貨新世代水冷產品，加上ASIC也開始貢獻，預估營運動能與毛利率有望回溫，明年在各項新專案持續推進及ASIC顯著貢獻雙重挹注下，營運表現會比今年更好，對後市持樂觀態度。