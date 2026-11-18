衛星通訊廠鐳洋科技（6980）昨（18）日宣布完成現金增資，獲得富邦金控、中華電信、佳世達、台翔航太工業及家登等產業大咖搶著認購，凸顯低軌衛星後市看俏，推升相關產業鏈籌資熱。

鐳洋指出，此次現增原規劃募集3億元，實際認購逾4億元，市場參與度超乎預期，最終依原額度完成，業界看好，鐳洋獲得眾多產業大咖入股，伴隨銀彈上膛，後續衝刺低軌衛星等業務將更順遂。

鐳洋現增吸引大咖搶認購

富邦金控、中華電信、佳世達、台翔航太工業及家登等大咖此次以每股100元認購鐳洋現增。中華電信過往轉投資甚少投資硬體廠商，中華電信董事長簡志誠日前曾透露，將評估投資本土衛星終端設備（UT）與供應鏈。鐳洋成為中華電信首次投資的低軌衛星供應鏈。

鐳洋董事長王奕翔表示，鐳洋重視技術研發與客戶需求連結，讓研發投入回應市場需要。增資為公司提供更充足營運資金，讓團隊能更靈活安排專案執行與資源投入，技術價值不止於研發成果，更在於能否真正走進市場，為客戶創造價值，為公司開創下一階段的成長。

過往鐳洋主要股東是以董事長王奕翔的創業團隊，持股超過六成，佳世達及旗下投資公司持股近17%；現增後鐳洋股本來到3.3億元，此次現增占增資後股權比重9.091%。參與鐳洋現增認購機構包括富邦金控旗下北富銀創投、中華電信旗下中華投資、佳世達集團、台翔航太工業及家登；其中，鐳洋外部大股東佳世達集團更進一步加碼投資。

鐳洋指出，為強化鐳洋科技在射頻及低軌衛星布局，增資將用於擴產資本支出、國際布局及充實營運資金。

鐳洋前十月營收5.6億元，年增74.5%，創興櫃掛牌以來同期新高；上半年每股純益1.16元，較去年同期轉虧為盈，賺贏2025年全年的1.02元。

鐳洋揮別2024年因研發組織調整導致虧損的陰霾，隨著2025年重要人事異動後，發展策略逐步顯現，2026年度在AI領域及低軌衛星領域皆達成關鍵里程碑。

鐳洋指出，將持續提升營運效率與資源配置效益，並著重既有專案執行、新專案拓展，以及衛星地面站測試與高頻模組量產。隨著低軌衛星及AI市場持續增量成長，明年產業前景正面樂觀。