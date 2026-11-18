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施吉生技23日登錄興櫃
生技股新兵施吉生技（6623）將於11月23日以每股參考價80元登錄興櫃，董事長吳建興昨（18）日表示，隨著電漿醫療設備加速導入國內醫學中心，並拓展東南亞外銷市場，2027年將是營運成長關鍵期。
他表示，若國內主要醫療院所順利取得醫療自費收費核准，明年有機會轉虧為盈；另外，施吉生技也攜手亞太智能機器（APMIC）開發主權AI醫療大腦，布局第二成長引擎。
成立於2013年的施吉，由半導體技術跨足創新醫材及AI醫療。總經理方弘文表示，公司採取「電漿醫療」及「智慧AI醫療」雙引擎策略，短期營收以電漿醫療設備、耗材及臨床服務為主，中長期則透過醫療AI模型訂閱、授權及系統整合服務，建立經常性收入。
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