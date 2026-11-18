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偉訓、富驊 AI接單旺
機殼暨電源廠偉訓（3032）及子公司富驊昨（18）日召開聯合法說會，偉訓總經理李家慶表示，AI相關業務占比已達25%，以伺服器機櫃業務成長最為顯著，看好本季營運動能向上，伴隨AI機櫃訂單能見度直達明年第2季，加上AI Rack及機構件成長，明年營運看好。
富驊方面，副總經理陳兆逸表示，既有伺服器機箱及機櫃成長，加上新世代HPC及AI伺服器專案導入，結合海外布局泰國新廠有望於明年上半年獲客戶認證，為長期營運注入新動能。
李家慶表示，機櫃業務成長顯著之外，目前也攜手國內AI系統商開發Computing機櫃，預計明年第1季發酵。因應AI高功耗及高熱密度架構，偉訓擴展散熱零組件業務，攜手美系CSP龍頭開發新一代ASIC及DPU專屬散熱模組─剛性加強環，已於本季量產，為明年首季注入強勁動能。伺服器機殼業務方面，輝達MGX架構系列機殼本季放量出貨；新世代1.6T交換器機箱明年第1季開始出貨。
偉訓前十月營收100.04億元，年增9.86%；第3季稅後純益1.16億元，季增2.65%，每股純益1.03元，優於去年同期每股淨損0.6元；前三季稅後純益3.26億元，每股純益2.88元。
富驊前三季稅後純益2.07億元，年增3%，每股純益1.4元。陳兆逸表示，營收動能轉強主要來自伺服器及儲存新產品導入，目前產品結構逐步由伺服器機構件延伸至AI資料中心基礎設施。
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