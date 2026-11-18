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上品明年業績看增四成
上品（4770）昨（18）日舉行業績說明會。董事長侯嘉生表示，迄至目前在手訂單提升至80億元，相較於9月時的75億元，再增加5億元，且隨電子化學品業者加速擴廠，他預計「第4季也會很精彩」。展望明年，他更預期，整體營收至少較今年再成長四成。
侯嘉生指出，海內外半導體大擴廠，提升化學品需求，也帶動化學業者建廠工程加速，推升對於氟素設備及槽車的強勁需求，目前正極力放大產能因應，目前兩岸稼動率達100%，產能滿載。明年預計在台灣彰濱、中國大陸嘉興兩地啟動擴產，預計2027年台灣將提升至180槽車，擴產幅度約20%；嘉興則預計提升30%產能。
上品日前公告，董事會決議購置彰濱東三路12號廠房，預估總價斥資金額約3.68億元，用於營運所需之廠房擴建。侯嘉生昨日指出，該廠區預計明年6月完成擴產並啟用。
展望第4季、明年需求動能，侯嘉生指出，今年第3季營收較第2季略有衰退，主因是部分訂單遞延，第4季預期將會補上，預期接單動能仍向上。
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