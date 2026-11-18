世界健身-KY（2762）昨（18）日召開第3季法說會，董事長柯約翰表示，在運動健身風潮引領下，健身市場持續加速成長，他也宣布未來三年展店計畫，預計到2029年，台灣與泰國合計要再開出48店，其中泰國預計新增12店。

目前，世界健身在台灣有145家據點，本月將開設板橋華江與桃園藝文兩家新據點，明年總店數可突破150家大關。另在泰國市場，稍早已宣布啟動曼谷的第二家據點，加速朝成為該市場健身領導品牌的目標邁進。

在澳洲市場部分，世界健身近期已將加盟網路延伸至雪梨、墨爾本和坎培拉等市場，預計到2028年底，總店數將從現有的60餘家，成長逾百家的規模。

柯約翰強調，世界健身正看到幾個關鍵國際市場的加速成長，整體而言，預期明年將迎來強勁成長動能。