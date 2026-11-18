聽新聞
0:00 / 0:00
華榮搶電網升級商機
華榮（1608）昨（18）日召開法說會，受惠台電強韌電網計畫、電力基礎建設需求及銅價維持高檔，帶動營運穩健成長。其中，超高壓電力電纜累計合約金額達118.19億元，2027年生產計畫排程已初步完成，目前另有三案送審競標中，持續搶攻台電電網升級商機。
華榮累計前三季稅後純益26.55億元，年增32%，每股純益（EPS）6.26元；第3季稅後虧損3.31億元，較去年同期由盈轉虧，每股淨損0.78元。
電力電纜業務方面，華榮表示，超高壓電力電纜前三季營業額13.33億元，年增8.49%，目前製造中訂單4.57億元，累計合約金額118.19億元。中壓電纜前三季營業額10.21億元，年增10.97%，累計合約金額10.38億元；超高壓器材與工程業務營業額4.24億元，年增41.3%，成長動能強勁。
低壓電力電纜方面，受到銅價高漲、房市需求減緩影響，市場低價競爭加劇，前三季營業額21.60億元，年減2.8%。目前已接單約13.10億元，並持續擴充生產設備，積極爭取半導體建廠用線商機。此外，橡膠電纜取得通霄、大潭及台中電廠訂單合計2.69億元，預計第4季大量出貨。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。