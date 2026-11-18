全球健身器材大廠喬山健康科技（1736）昨（18）日舉行第3季法說會，喬山業務部副總經理兼發言人羅雅芳表示，全球商用健身器材市場需求持續熱絡，越南新廠投產效益也逐步顯現，預計能完整支應至2028年的訂單需求。

展望未來，羅雅芳表示，喬山將聚焦「商用市場拓展」、「家用事業獲利提升」及「全球營運平台優化」等三大主軸，持續強化品牌競爭力、產品組合與全球製造布局，推動營收及獲利穩健成長。

喬山前三季合併營收達400.3億元、年增14.5%，毛利率由去年同期的51.7%提升至56%，增加4.3個百分點；稅後淨利18億元、年增73.1%，每股稅後純益5.95元，獲利創同期新高。

喬山10月合併營收54.16億元、年增11.7%，累計前十月合併營收454.35億元、年增14.1%，單月及累計營收雙創同期新高。隨著進入銷售旺季，11月至12月亦為全年營收高峰，預期在旺季需求帶動下，全年營收可望再創新高。

羅雅芳指出，全球健身產業持續成長，國際連鎖健身房積極拓展市場，帶動商用健身器材需求。

集團將持續以Matrix及Vision雙品牌策略拓展全球商用市場，並強化產品組合與服務能力，掌握國際健身產業成長機會。

喬山重要客戶Planet Fitness近期公布2026年第3季財報，受惠於既有加盟健身房設備更新需求增加，設備部門營收年增11.1%，顯示大型連鎖健身品牌持續投入設備汰換與升級。

此外，Planet Fitness同步上修全年營收及同店銷售成長展望，並積極拓展國際市場，進一步彰顯全球商用健身器材市場的中長期成長潛力。

在家用健身市場方面，喬山也持續整合BowFlex品牌及相關資產，相關新品預計自2026年底至2027年第1季陸續上市。

同時，因應消費者對肌力訓練及肌肉量管理需求增加，集團也積極開發家用重量訓練產品，拓展高階家用市場。

針對越南第二廠投產進度，羅雅芳說明，新廠今年8月落成，初期產能利用率仍處於爬坡階段，投產效益逐步顯現，預計能完整支應至2028年的訂單需求，未來將配合市場需求逐步調整產能及生產配置。