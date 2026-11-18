台積電17日舉辦供應鏈管理論壇，並頒發2026年優良供應商卓越表現獎。勝一（1773）憑藉化學品回收技術，獲頒「卓越綠色製造」獎，二度獲獎，也是今年唯一獲得台積電供應商獎項的上市櫃化工業，與應用材料和艾司摩爾（ASML）等國際大廠比肩。

台積電電子化學品供應鏈勝一今年獲利增幅可望超越營收，全年營運再拚佳績。因應客戶一路看到2032年的需求，勝一再砸48.12億元擴產，電子級異丙醇（IPA）新廠已完工測試，法人估2027年有望出貨挹注營收，丙二醇單甲醚（PM）新產線則預計2028年投產，年產能將從5萬噸躍升至17萬噸，達現有的3.4倍。

2026年台積電共頒發八大類獎項予35家國內外優良供應商，其中13家為國內廠商。

勝一表示，此次獲獎，展現公司在推動循環經濟及促進半導體供應鏈永續發展上的具體成果。

勝一約三年前開始發展自有化學品回收再製技術，將光阻稀釋劑、晶邊清洗液等電子級溶劑回收純化後，重新應用於晶圓製程，是國內率先突破相關技術，並成功將回收再製溶劑回供半導體廠使用的業者。

勝一指出，公司長期深耕半導體高純度電子級化學品領域，持續精進回收純化技術，將生產及客戶製程產生的化學廢液，經回收、純化及再製後，轉化為符合品質要求的電子級溶劑，再回供客戶使用，有效減少廢棄物、原生原料消耗及碳排放，落實資源循環再利用。

營運方面，因客戶先進製程產能持續放大，提高電子級溶劑拉貨動能，勝一第3季單季稅後純益7.31億元，年增33.15%，EPS 2.44元，再寫單季歷史新高；前三季稅後純益20.45億元，年增36%，EPS 6.82元，也創同期新高。隨半導體先進製程需求擴大，目前電子級產品營收占比，已由2025年的73.1%，提升至74.3%。

展望全年，勝一認為，隨獲利增幅優於營收，今年營運可望再創佳績。並持續加碼擴增產能，以配合客戶至2032年的長期需求。公司近期宣布三項投資案，合計投入48.12億元，擴充電子級異丙醇及丙二醇單甲醚產能，並建置PMA生產及配套設施、增購槽車。

既有擴產計畫也順利推進。其中，電子級異丙醇新廠已依進度完工，目前進入測試階段。