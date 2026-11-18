上品（4770）18日舉行業績說明會。董事長侯嘉生表示，迄至目前在手訂單提升至80億元，相較於9月時的75億元，再增加5億元，且隨電子化學品業者加速擴廠，他預計「第4季也會很精彩」。展望明年，他更預期，整體營收至少較今年再成長四成。

侯嘉生指出，海內外半導體大擴廠，提升化學品需求，也帶動化學業者建廠工程加速，推升對於氟素設備及槽車的強勁需求，目前正極力放大產能因應，目前兩岸稼動率達100%，產能滿載。明年預計在台灣彰濱、中國大陸嘉興兩地啟動擴產，預計2027年台灣將提升至180槽車，擴產幅度約20%；嘉興則預計提升30%產能。

上品日前公告，董事會決議購置彰濱東三路12號廠房，預估總價斥資金額約3.68億元，用於營運所需之廠房擴建。侯嘉生昨日指出，該廠區預計明年6月完成並啟用。

展望第4季、明年需求動能，侯嘉生指出，今年第3季營收較第2季略有衰退，主因是部分訂單遞延，第4季預期將會補上，預期接單動能仍向上。他表示，目前國內多家半導體化學大廠都有新廠建置計畫，將陸續貢獻第4季訂單。對於明年，他則指出，隨低毛利訂單已於今年消化完畢，獲利展望可望向上。目前在手訂單大多將於明年認列，少部分遞延至後年，整體而言，預期明年營收起碼較今年成長四成以上。

侯嘉生指出，以單座2奈米晶圓廠為例，興建工程可貢獻約4至5億元訂單，若進一步推進至更先進製程，訂單金額預期還會提高。

新產品方面，上品積極布局封裝離型膜及濾芯產品。其中，封裝離型膜目前仍處於設備建置階段，預計明年第4季進入認證及量產準備，相關營收貢獻則預計落在2028年。

此外，上品也與經濟部、工研院及半導體客戶合作開發濾芯產品，鎖定特用化學品廠及晶圓廠需求。侯嘉生表示，目前全球主要供應商以英特格（Entegris）及Pall為主，市場潛力相當大，公司希望明年下半年開始送樣，逐步推進產品驗證。