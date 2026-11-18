半導體封裝膜類材料業者碩正科技（7669）預計12月中旬轉上櫃，並於18日舉行上櫃前業績發表會。董事長楊允斌表示，該公司從光學膜技術出發，以精密塗佈技術為核心，目前成為先進封裝離型膜及研磨膠帶之重要國內業者，產品並已打入一線封裝、OSAT大廠。隨AI帶動高效能運算需求，晶圓龍頭與封測大廠積極擴產，明年隨桃園二廠投產、研磨膠帶放量，營運有望再上層樓。

碩正預計於12月中旬上櫃，上櫃前公開承銷價格暫定每股438元。

碩正從精密塗佈技術起步，2014研磨膠帶量產、正式跨入半導體產業；2016離型膜導入先進封裝製程量產，2024年更進一步導入2.5D先進封裝、並步入量產；去年則正式切入FOPLP、今年導入3D封裝。

碩正指出，離型膜主要用於先進封裝封膜製程，可以隔絕封裝膠材，防止模具遭到封裝材料污染，並確保高溫固化後能順利脫模。國內先進封裝離型膜市場長期由日本業者寡占，碩正憑藉面板業多年經驗、專精的塗佈技術，以及快速的客製化競爭優勢，成功打入一線半導體大廠，扮演封裝材料在地化的關鍵角色。

楊允斌指出，碩正離型膜目前訂單能見度達2-3年、客戶預期需求遠至五年。預期隨先進封裝複雜度提升，離型膜用量將持續成長。

另ㄧ項主力產品則為研磨膠帶。楊允斌表示，研磨膠帶主要應用於前段的晶圓薄化、及後段的封裝製程，主要用於保護電路面、防止研磨液滲入與支撐薄化晶圓。碩正研磨交代產品已穩定供應國內封裝大廠逾十年。未來隨新廠產能擴增，預期明年出貨放大，將成為下一個重要成長動能。

展望未來，碩正表示，桃園二廠今年下半年已完工、進入試產階段，預計明年初可步入量產，屆時生產規模將較目前放大2.5-3倍，有利後續爭取更多大廠訂單；後續高毛利產品出貨量，也可望隨新廠啟用、逐步增加。

此外，水解膠帶產品也正在研發當中，期望明年年中前向客戶送樣。