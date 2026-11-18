工業電腦廠安勤（3479）18日舉行法說會，展望後市，安勤預計醫療、工業、零售及其他類業務皆會成長，尤其看好半導體、軍工新應用，僅博弈持平看待。安勤總經理張嘉哲指出，安勤維持每年營收雙位數成長目標，預計2027年至少有10%以上成長。業績有望續創新高紀錄。

安勤近年切入新領域半導體產業，該塊業務歸屬工業應用。張嘉哲指出，目前最大的一個Design Win客戶為半導體設備龍頭，公司主要切入其1U伺服器，除了伺服器單價可觀外，還有機會切入相關訂單，目前也有幾個新的RFQ（詢價）在努力爭取。

安勤看好軍工應用成長力道，預計2027年將有不錯表現。張嘉哲分析，安勤目前在布局的軍工主要原先由美超微（Supermicro）主導，但隨著該公司近年將重心轉往AI伺服器L10、L11領域，原先部分主板或L6的市場就產生機會，因此安勤積極爭取相關訂單。

以今年前三季地區市場營收比重來看，美洲為42%、歐洲23%、亞洲26%、台灣7%及其他2%，相比去年同期，美洲比重雖然下滑，但絕對金額呈現提升，主要是因歐洲及亞洲比重明顯攀升。

以產品應用占比來看，醫療仍為安勤最大單一應用營收來源、比重達28%，其次為其他28%（包含網通、交通、智慧大樓、能源、軍工航太等），零售則為18%、博弈15%及工業11%。

安勤今年10月營收8.75億元，月減8.2%、年增12.2%；累計安勤今年前十個月營收達83.21億元，年增16.5%，為同期新高紀錄。

安勤財務長徐崇恒表示，10月營收下滑主要是有部分訂單遞延出貨，整體來看，預計第4季度營收相比上季將略為下滑。全年來看，預計年增長率將維持近兩成態勢，營收續創新高紀錄。

安勤今年第3季毛利率23.9%，低於近幾季水準，除了記憶體等關鍵零組件漲價影響外，也與大股東仁寶（2324）因部分專案共同合作，安勤進行代買代賣，拉低毛利率。

不過，安勤認為，今年第3季毛利率狀況已觸底，接下來有機會回升。至於要回到過往25~26%水準，關鍵仍是要記憶體等零組件價格回落，才比較有機會。