連接器廠優群（3217）18日舉行法說會，總經理劉興義表示，2027年營運成長主要來自伺服器與電信，客戶包括Meta與Google，其中Google新案預計明年第1季量產，由越南廠負責生產，隨著新訂單陸續導入，可望挹注伺服器業績，目標明年營收雙位數成長，筆電占比將降至五成，全年毛利率將優於今年下半年。

優群2026年產品營收占比預估為，筆電60%、桌機與伺服器14%、OSAT12%、電信5%、其他9%。預估2027年營收占比，筆電降至50%、桌機與伺服器提升到20%、OSAT12.5%、電信提升到10%、其他7.5%。

他指出，受到缺料及記憶體漲價影響，今年筆電占比由去年的65.7%下滑至60%，明年NB將持續衰退，營收比重則將由今年的60%降至明年的50%；而在第二家美系CSP加入量產下，明年伺服器估可達一倍成長，將帶動越南廠產能利用率提升，也將推升桌機與伺服器營收比重由今年的14%提升至明年的20%，降低單一產業對營運之影響。

劉興義指出，優群目前在中國大陸設有兩座工廠，台灣新竹及越南各有一座生產據點，越南廠除承接記憶體連接器，也逐步導入微型沖壓件，提供客戶第二生產基地選擇。

展望明年，劉興義強調，優群營收目標是雙位數成長，主要動能並非來自筆電市場復甦，而是伺服器、通訊及其他新產品貢獻。

優群通訊相關產品自今年9月開始出貨，第4季持續貢獻，明年全年可望進一步成長。筆電高階CAM產品第3季亦出現約10倍成長，惠普（8424）（HP）原規劃近10款機種於明年第2季量產，目前時程未變，但實際出貨仍須觀察客戶記憶體模組供應情況。