華榮（1608）18日召開法說會，華榮表示，受惠台電強韌電網計畫、電力基礎建設需求及銅價維持高檔，帶動營運穩健成長。其中，超高壓電力電纜累計合約金額達118.19億元，2027年生產計畫排程已初步完成，目前另有三案送審競標中，後續接單動能值得期待。

華榮累計前三季稅後純益26.55億元，年增32%，每股稅後純益（EPS）6.26元，第3季稅後淨損3.31億元，較去年同期由盈轉虧，每股稅後淨損0.78元。

電力電纜業務方面，華榮表示，超高壓電力電纜今年前三季營業額13.33億元，年增8.49%，目前製造中訂單合約金額4.57億元，累計合約金額達118.19億元。隨著2027年生產計畫排程初步完成，加上三項案件正在送審競標，未來將持續爭取台電電網升級相關商機。

中壓電纜方面，華榮指出，主機台電控系統更新已完成，今年前三季營業額10.21億元，年增10.97%，目前製造中訂單1.48億元，累計合約金額10.38億元。超高壓器材與工程業務前三季營業額4.24億元，年增41.3%，為電力電纜相關業務中成長幅度較大的項目。

華榮進一步表示，345kV高壓器材正規劃EBG器材第二供應來源認證，因應超高壓XLPE絕緣及外導料供應短缺問題，公司也積極試作新材料，目前進展順利，藉此降低供應鏈風險，確保後續工程及產品交付能力。

低壓電力電纜方面，華榮指出，受到銅價高漲、房市需求減緩影響，市場低價競爭加劇，前三季營業額21.60億元，年減2.8%。華榮表示，目前已接單約13.10億元，並持續擴充銅伸線、絞線及集合設備，提升生產效率與技術能力，積極爭取半導體相關建廠用線商機。

此外，橡膠電纜目前取得通霄、大潭及台中電廠訂單，合計約2.69億元，預計第4季大量出貨，可望挹注後續營收表現。

銅商品方面，受惠銅價上漲，華榮前三季銅商品營業額達25.25億元，年增63.16%。華榮指出，AI資料中心及綠能電力系統升級持續推動銅需求成長，但供應端面臨礦砂不足問題，使銅價維持高檔。面對地緣政治風險、能源價格及航運供應鏈不確定性，公司持續調節庫存，目前供應及生產維持順利。

至於通信光纜業務，華榮表示，AI算力網路需求爆發，推升光纖絲價格上漲，但反而壓縮既有合約毛利。公司正規劃投入新型高芯數蛛網光纜（WTR）生產設備，並更新充膠束管押出設備，以提升產品競爭力，目前光纜累計合約金額2.19億元。

展望後市，華榮表示，將持續配合國家電網韌性建設與綠能需求，並掌握AI、半導體及電動車等產業發展趨勢，透過設備升級、技術研發與產品品質提升，強化市場競爭力，爭取更多電力基礎建設及科技產業相關訂單。