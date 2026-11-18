生技股新兵施吉生技（6623）將於11月23日以每股參考價80元登錄興櫃，董事長吳建興18日表示，隨著電漿醫療設備加速導入國內醫學中心，並拓展東南亞外銷市場，2027年將是營運成長關鍵期。

他表示，若國內主要醫療院所順利取得醫療自費收費核准，明年有機會轉虧為盈；另外，施吉生技也攜手亞太智能機器（APMIC）開發主權AI醫療大腦，布局第二成長引擎。

成立於2013年的施吉，由半導體技術跨足創新醫材及AI醫療。總經理方弘文表示，公司採取「電漿醫療」及「智慧AI醫療」雙引擎策略，短期營收以電漿醫療設備、耗材及臨床服務為主，中長期則透過醫療AI模型訂閱、授權及系統整合服務，建立經常性收入。

吳建興指出，施吉原為英國電漿醫療公司ADTech Healthcare亞洲總代理，2025年攜手美國AIPO Fund共同投資約1,200萬美元，取得ADTech約64%股權，其中施吉持股16%、AIPO Fund持股48%，透過台英美日股權合作，加速電漿醫療技術商業化。

施吉主力產品為醫療級低溫電漿設備，鎖定糖尿病足、慢性潰瘍、急性傷口、手術後感染及燒燙傷等領域，透過非接觸式治療，協助降低傷口細菌負載、去除生物膜及促進癒合。目前台灣已累積逾500名患者、約5,400人次治療經驗。

台灣市場方面，施吉已推進約十家大型醫學中心產品導入及臨床合作，包括台大、台北榮總、三總、新光、馬偕及高醫等，2027年目標擴大至30家指標醫學及準醫學中心，並由整形外科、慢性傷口照護延伸至一般外科、重症醫療及洗腎相關傷口應用。

方弘文表示，大型醫學中心主要採合作分潤模式，醫院無須直接購買設備，而是依患者自費治療收入分潤。目前每次治療收費約2,000至3,000元，部分合作案施吉可取得約55%分潤，加計耗材收入後，每次治療約可貢獻公司2,000元營收；區域醫院則規劃採設備租賃模式。

吳建興表示，今年營收仍僅數百萬元，主要受到各縣市醫療自費收費審查進度影響。目前高雄已開始收費，台北市進入補件階段，力拚2027年農曆年前取得核准，後續將推進桃園等市場。由於主要合作醫學中心集中北台灣，自費收費機制能否順利到位，將是明年轉盈關鍵。

海外布局方面，施吉已取得東南亞四國醫材許可，將優先拓展新加坡、馬來西亞及泰國市場，透過當地經銷商銷售設備，海外設備毛利率目標逾50%。公司估計，台灣及東協傷口照護市場規模約1,500億元。

此外，施吉規劃2027年推進美國FDA取證，並由台灣湖口GMP廠逐步承接耗材、半成品及設備組裝，初期仍由英國負責最終測試，以降低製造成本及縮短交期。

第二成長引擎方面，施吉攜手APMIC，以台大醫院新竹分院智慧醫療中心為示範場域，開發繁體中文主權AI醫療大語言模型，採院內地端部署，未來可應用於病歷生成、護理輔助、醫療知識檢索及智慧病房等領域。

方弘文表示，預計2027年上半年推進模型驗證，下半年逐步拓展其他醫學中心，未來透過年度訂閱、授權及系統整合服務收費，培養醫療AI業務成為中長期營運成長動能。